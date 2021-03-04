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На границе задержали представительницу Центральной Азии, которая хотела убежать из Карелии в Финляндию

Новости. Происшествия
13:29, 05 Марта 2021
фото: © www.facebook.com/rajavartiolaitos
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В Сортавальском районе в пограничной зоне была задержана представительница одной из стран Центральной Азии, которая пыталась незаконно пересечь границу, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Карелии.

В ходе проверки было установлено, что разрешающих документов на пребывание в пограничной зоне иностранная гражданка не имела. Цель своего прибытия в приграничный район Карелии объяснила желанием попасть в Финляндию.

Однако документов на пересечение границы иностранка также не имела.

В четверг, 5 марта, вступило в силу постановление Сортавальского городского суда в отношении иностранной гражданки, которая признана виновной в совершении административного правонарушения и привлечена к административной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

До разрешения вопроса о выдворении иностранная гражданка будет находиться в Центе временного содержания иностранных граждан МВД Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-03-05 13:46:55
Клубнику ломанулась собирать, но не сезон.
Изя
2021-03-05 13:44:37
Хорошая в К :) арелии граница , всех тянет сюда . Больше то негде перейти ))) :)
Гость
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