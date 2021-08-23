На яхтах по Белому морю: туристические маршруты по Карелии вышли в финал всероссийского конкурса

Туристические маршруты по Карелии вошли в число финалистов проекта Агентства стратегических инициатив, сообщили в правительстве республики.

Среди финалистов Всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах Российской Федерации «Открой свою Россию» есть два маршрута по Республике Карелия.

По решению конкурсной комиссии победителями проекта стали 33 продюсера впечатлений с 66 маршрутами, охватывающими все 8 федеральных округов и проходящие по 36 субъектам Российской Федерации. Больше всего маршрутов проходят по Республике Дагестан — 6, по 5 маршрутов проходят по Республикам Бурятия и Саха (Якутия), по 4 маршрута — по Иркутской, Кемеровской, Орловской областям.

По Республике Карелия проходит 2 маршрута:

— Маршрут по русскому северу в Карелии на парусных яхтах (Республика Карелия, Мурманская область) / Большая экспедиция по Белому морю на Кольский полуостров (Республика Карелия, Мурманская область, Пинигин Максим Владимирович, Москва.

— Рускеальский экспресс (Республика Карелия)/Ладожские шхеры (Республика Карелия). Парахина Юлия Ивановна, Республика Карелия.

Проект «Открой свою Россию» позволит объединить компетенции Продюсеров впечатлений, экспертов рынка российского туризма, а также идеи локальных предпринимателей: отельеров, рестораторов, фермеров, ремесленников, представителей музеев, краеведов, художников и всех тех, кто заинтересован в развитии внутреннего туризма.

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».