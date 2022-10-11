На ярмарке в Петрозаводске обнаружились незарегистрированные предприниматели

В Россельхознадзоре рассказали об итогах проверки участников осенней ярмарки в столице Карелии.

Межрегиональное управление Россельхознадзора провело мониторинг участников ярмарки в Петрозаводске, проходившей с 30 сентября по 9 октября 2022 года.

Специалисты обнаружили участников ярмарки, деятельность которых в качестве предпринимателей была прекращена. Тем не менее, они торговали продукцией животноводства. Об этих фактах было уведомлено Управление ФНС по Карелии.

Кроме того, в ходе мониторинга специалисты выявили у некоторых участников ярмарки отсутствие регистрации в ИС «Цербер». Другие нарушители не оформили ветеринарные сопроводительные документы. У кого-то не было получено подтверждение о прибытии продукции, кто-то предоставил неверный ИНН или вообще не указал его.

Всем нарушителям были выданы предостережения, информация была передана в мэрию Петрозаводска и Минсельхоз Карелии.