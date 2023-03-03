На юге Карелии людям показался хозяин незамерзающей промоины (ФОТО)

В Приладожье активизировался бобер.

В паблике «Краеведческий клуб „Оберег“. Карелия» появились фото бобра — хозяина промоины в одной из рек Лахденпохского района.

«Весна пришла и животный мир активизировался. Наш друг Бобер ???? активно обгрызает берег. В этом месте в реку впадает ручей. Всю зиму там незамерзающая промоина. Постоянно вокруг нее крутятся соседские собаки. Сегодня я наконец-то застала хозяина этой промоины за работой. Была мысль поставить там фотоловушку, но деревьев с большими стволами рядом нет, а тонкие бобер схрумкает и ловушку можно и не найти будет потом», — рассказала о встрече автор фотографий.

Ранее в заповеднике Карелии сотрудники запечатлели на камеру двух озорных выдр.