На юге Карелии нашли опасный сорняк, растущий без корней и листьев

Растение-паразит, несмотря на борьбу с ним, выжило в Прионежском районе республики, сообщили в Россельхознадзоре.

В результате мониторинга, проведенного в июле 2022 года на территории Ладвинского сельского поселения в Прионежском районе, были обнаружены всходы сорного растения повилики. Это свидетельствует об оставшихся в почве семенах, которые могут оставаться живыми долгое время, несмотря на то что администрация Ладвы регулярно проводит мероприятия по уничтожению сорняка.

В Россельхознадзоре уточнили, что повилика, однолетнее паразитическое растение, не имеющее корней и листьев, является серьезным засорителем посевов и посадок сельскохозяйственных растений. Повилика вызывает болезни и гибель культурных растений. Уничтожить ее крайне сложно, и меры борьбы с повиликой наиболее эффективны при комплексном применении.

Как напомнили в управлении Россельхознадзора, в случае обнаружения карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие, следует обращаться в отдел фитосанитарного надзора по адресу: Петрозаводск, улица Мурманская, 22, телефон: (88142) 56-60-40.