На юге Карелии перекроют федеральную трассу

В начале следующей недели, 19 сентября, в Прионежском районе из-за ремонта моста будет перекрыта федеральная трасса.

В Упрдор «Кола» предупредили о перекрытии движения по мосту через реку Деревянка на дороге А-215 в Прионежском районе.

«19 сентября в период с 8.30 до 18.00 (трижды, короткими периодами общей продолжительностью не более одного часа) будет перекрываться движение автомобильного транспорта по мосту через реку Деревянка на 131-м километре автомобильной дороги А-215 для выполнения работ по демонтажу балок пролетного строения», — сообщили в пресс-службе дорожного управления.

Подведомственное «Росавтодору» ФКУ Упрдор «Кола» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок по названному участку автодороги.