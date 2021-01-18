Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске скоропостижно скончался бывший заместитель прокурора города Сергей Горюнов 1
Сегодня 10:40
"Бабушка плачет": воды в многоквартирном доме Петрозаводска нет уже 4 дня (ВИДЕО) 13
18.01.2021 15:38
На прививку становись
Сегодня 10:49
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России 7
18.01.2021 16:05
Министерство спорта Карелии "обезглавили" 14
18.01.2021 16:55

Полицейские в Карелии спасли замерзавшего на трассе дальнобойщика

Новости. Общество
13:40, 19 Января 2021
фото: © МВД Карелии
Загрузка...

Сильные морозы обернулись опасной ситуацией для двух водителей в Карелии, сообщили в республиканском МВД.

Сотрудники полиции Пряжинского района дважды за выходные выручили из беды дальнобойщиков.

Утром 16 января экипаж ДПС вблизи села Святозеро заметил на обочине грузовой автомобиль Scania. Необычное место парковки привлекло внимание полицейских, и вскоре они выяснили, что требуется помощь, так как в фуре замерзло топливо.

Водитель рассказал, что надеялся на дорожную взаимовыручку:  тормозил проезжавших мимо, но никто не остановился. К ночи транспортный поток значительно сократился. Помощи ждать было неоткуда. Водитель был вынужден остаться в холодной кабине, пока в шестом часу утра не услышал стук полицейских в окно. Инспекторы ДПС, в первую очередь, посадили водителя в патрульный автомобиль, чтобы тот согрелся. А затем съездили на заправку и привезли топливо.

Утром следующего дня, 17 января, в том же районе на трассе "Кола" автоинспекторы вновь протянули руку помощи водителю. В этот раз у дальнобойщика в машине разрядился аккумулятор. Сотрудники ГИБДД обратились с просьбой к другим водителям большегрузов. Так удалось разрешить проблему водителя, за что он искренне поблагодарил их.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-01-19 14:18:04
Молодцы полицейские. А либерда проезжала мимо - торопилась встретить берлинского пассажира.
Off
2021-01-19 15:08:22
врунофф, социопат они не приезжали..они в думе сидят и плюют на тебя . А ты их боишься и они тебе мерещатся под каждым кустом. Здорово они тебя ..... до психологической травмы. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Аналитика

Сегодня 14:15
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 1
Сегодня 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
Сегодня 11:05
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 3
18.01.2021 13:30
Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке 3
15.01.2021 14:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
На прививку становись
Сегодня 10:49
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»