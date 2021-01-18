Полицейские в Карелии спасли замерзавшего на трассе дальнобойщика

Сильные морозы обернулись опасной ситуацией для двух водителей в Карелии, сообщили в республиканском МВД.

Сотрудники полиции Пряжинского района дважды за выходные выручили из беды дальнобойщиков.

Утром 16 января экипаж ДПС вблизи села Святозеро заметил на обочине грузовой автомобиль Scania. Необычное место парковки привлекло внимание полицейских, и вскоре они выяснили, что требуется помощь, так как в фуре замерзло топливо.

Водитель рассказал, что надеялся на дорожную взаимовыручку: тормозил проезжавших мимо, но никто не остановился. К ночи транспортный поток значительно сократился. Помощи ждать было неоткуда. Водитель был вынужден остаться в холодной кабине, пока в шестом часу утра не услышал стук полицейских в окно. Инспекторы ДПС, в первую очередь, посадили водителя в патрульный автомобиль, чтобы тот согрелся. А затем съездили на заправку и привезли топливо.

Утром следующего дня, 17 января, в том же районе на трассе "Кола" автоинспекторы вновь протянули руку помощи водителю. В этот раз у дальнобойщика в машине разрядился аккумулятор. Сотрудники ГИБДД обратились с просьбой к другим водителям большегрузов. Так удалось разрешить проблему водителя, за что он искренне поблагодарил их.