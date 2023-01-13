На юге Карелии водители большегрузов застряли на «мийнальском серпантине»

В Лахденпохском районе Карелии вечером 15 января автомобилисты выстроились в очередь на «мийнальском серпантине».

Вечером 15 января в Лахденпохском районе республики водители большегрузных автомобилей снова попали в затор на извилистой дороге с подъемами.



«На мийнальском серпантине - «тусовка» из большегрузов. Бензовоз не одолел подъем, а следом за ним повело и тонар.

Дорожные службы на месте, проезд только для легковых, движение регулируется, техника для устранения затора прибыла», - сообщили администраторы паблика «Лахденпохья - навсегда!»



В Госавтоинспекции Карелии нам подтвердили эту информацию, сообщив, что примерно через полчаса дорожный подрядчик справился с ситуацией.