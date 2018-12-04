В Карелии движение на трассе А-121 "Сортавала" полностью восстановлено

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На 228 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" движение вновь открыто, но водителей предупреждают о плохих погодных условиях.
По данным Госавтоинспекции Карелии, движение на участке трассы в Лахденпохском районе, где сегодня вечером грузовой автомобиль частично съехал с проезжей части, перегородив одну полосу движения, восстановлено. При этом водители должны быть предельно бдительны.
"Погодные условия - переменные осадки, на дороге возможно образование снежной шуги, гололедицы. Водителям автотранспорта необходимо быть предельно внимательными и выбирать скорость движения, соответствующую конкретным погодным и дорожным условиям", - предупреждают в ГИБДД.
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