В Карелии движение на трассе А-121 "Сортавала" полностью восстановлено

На 228 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" движение вновь открыто, но водителей предупреждают о плохих погодных условиях.

По данным Госавтоинспекции Карелии, движение на участке трассы в Лахденпохском районе, где сегодня вечером грузовой автомобиль частично съехал с проезжей части, перегородив одну полосу движения, восстановлено. При этом водители должны быть предельно бдительны.

"Погодные условия - переменные осадки, на дороге возможно образование снежной шуги, гололедицы. Водителям автотранспорта необходимо быть предельно внимательными и выбирать скорость движения, соответствующую конкретным погодным и дорожным условиям", - предупреждают в ГИБДД.