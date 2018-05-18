На качество школьного питания можно пожаловаться в Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам организации питания детей в школах и детских садах.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия с 18 по 25 мая проводит "горячую линию" по вопросам организации питания детей и подростков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
Звонки от жителей республики принимаются в рабочие дни по телефону 8 800-200-29-28 (звонки бесплатные) в период с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин, с перерывом с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.
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