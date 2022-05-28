На какие продукты в Карелии снизились цены - официальные данные

Минэкономразвития Карелии сообщило о «стабильном снижении цен на продовольственные товары».

По информации Минэкономразвития Карелии, снизились цены на плодоовощную продукцию, сосиски, сардельки, колбасу, а также на сливочное масло и некоторые крупы.

По данным министерства, повышение цен в марте было связано с ростом спроса, логистическими трудностями и фактором неопределенности дальнейшей деятельности − как со стороны производителей, так и торговых объектов. Однако сегодня Минэкономразвития Карелии отмечает стабилизацию ситуации, что подтверждается данными Карелиястата.

По официальным данным, снизились цены на плодоовощную продукцию, в том числе на свежие огурцы, белокочанную свежую капусту, морковь, помидоры свежие. Также снижение в первой половине мая отмечено по следующим товарам: сосиски и сардельки, сливочное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса, крупа гречневая-ядрица.

Цены на поваренную пищевую соль и сахар-песок остаются на прежнем уровне с еженедельными незначительными изменениями до 1% как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

В первую очередь, снижается стоимость продукции отечественного производства, отмечают в Минэкономразвития Карелии, и просят обратить внимание потребителей именно на товары российских производителей.

По прогнозам карельских экономистов, тенденция по снижению цен будет распространяться не только на города, но и на другие населенные пункты республики.