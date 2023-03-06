На Карелию надвигается снегопад

Непогода придет в Карелию в Международный женский день, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 8 марта и ночью 9 марта местами по южным районам Карелии ожидается сильный снег, метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Суоярвский муниципальный округ, Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы.