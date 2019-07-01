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Новости. Погода
16:03, 01 Июля 2019
фото: © Фотохроника ТАСС/Олег Кузьмин

На Карелию обрушится сильный ветер с грозами, предупредили в МЧС

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По информации МЧС Карелии, с 2 по 4 июля в большинстве районов республики при грозах прогнозируется усиление ветра.

В период со 2 по 4 июля в районах Карелии при грозах прогнозируется усиление ветра западных направлений порывами до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Общие рекомендации:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" МЧС Карелии – (88142) 79-99-99.

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