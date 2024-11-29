На Карельском перешейке задержали иностранца с рюкзаком, пытавшегося пешком уйти в Евросоюз

В Выборгском районе Ленинградской области задержали иностранного гражданина.

Как сообщили в 47News со ссылкой на погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, в ноябре пограничники задержали в Выборгском районе неизвестного с рюкзаком за плечами. Мужчина шел в специальной зоне, а в рюкзаке у него были средства личной гигиены и теплые вещи.

Как уточнили пограничники, неизвестный оказался иностранцем, который планировал пешком нелегально пересечь границу России и Финляндии.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Выборгский суд постановил заключить путешественника под стражу.