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Новости. Общество
09:28, 18 Июля 2018

На каждого жителя Карелии приходится по 26,2 кв.м. жилой площади, выяснили статистики

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На каждого жителя Карелии приходится, в среднем, по 26,2 кв. метра общей жилой площади – меньше, чем в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата об обеспеченности жильем населения регионов Северо-Запада.

Ниже чем в Карелии показатели в Мурманской области (25,2 кв. метра на одного жителя) и в Санкт-Петербурге (24,9 кв. метра).

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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nae
2018-07-18 09:36:26
А распишите, пожалуйста, сколько из этих метров относится к неблагоустроенному жилью, полублагу, хрущевкам, улучшенной планировки и новостройкам в процентном соотношении.
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