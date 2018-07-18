09:28, 18 Июля 2018
На каждого жителя Карелии приходится по 26,2 кв.м. жилой площади, выяснили статистики
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На каждого жителя Карелии приходится, в среднем, по 26,2 кв. метра общей жилой площади – меньше, чем в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа.
Это следует из пресс-выпуска Карелиястата об обеспеченности жильем населения регионов Северо-Запада.
Ниже чем в Карелии показатели в Мурманской области (25,2 кв. метра на одного жителя) и в Санкт-Петербурге (24,9 кв. метра).
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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