12:04, 05 Января 2019
На Ключевском шоссе на пешеходном переходе сбили женщину, она попала в больницу
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В Петрозаводске возле остановки на Ключевском шоссе легковой автомобиль сбил женщину.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в карельской столице накануне около восьми часов вечера на Ключевском шоссе сбили пешехода.
Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 17, в районе остановки общественного транспорта "Улица Щербакова". Легковой автомобиль двигался в сторону микрорайона Ключевая. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После наезда автомобиля женщину госпитализировали в городскую БСМП.
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