На Ключевском шоссе на пешеходном переходе сбили женщину, она попала в больницу

В Петрозаводске возле остановки на Ключевском шоссе легковой автомобиль сбил женщину.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в карельской столице накануне около восьми часов вечера на Ключевском шоссе сбили пешехода.

Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 17, в районе остановки общественного транспорта "Улица Щербакова". Легковой автомобиль двигался в сторону микрорайона Ключевая. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После наезда автомобиля женщину госпитализировали в городскую БСМП.