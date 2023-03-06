«На колесах»: бизнесменов Карелии приглашают в автобусный тур для знакомства друг с другом

В Карелии пройдет четвертый автобусный бизнес-тур «На колесах».

Министерство экономического развития и промышленности Карелии приглашает предпринимателей принять участие в четвертом автобусном туре «На колесах», сообщили в пресс-службе министерства.



Автотур «На колесах» – это проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, разработанный региональным центром «Мой бизнес».



Он призван наладить кооперационные связи между производителями и представителями турбизнеса разных районов Карелии.



16 марта состоится четвертый автобусный тур. Он пройдет по маршруту: вотчина Талви Укко (поселок Чална), гостевой дом «Авиатор» (поселок Чална), база отдыха «Северное Сияние» (поселок Курмойла), глэмпинг New Camp (Эссойла).



Дополнительная информация по телефону: 8 (814-2) 44-54-00.