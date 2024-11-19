На крупном хлебозаводе Петрозаводска закрыли долги по зарплате работникам

В сентябре и августе предприятие задолжало работникам почти миллион рублей.

Прокуратура карельской столицы проверила исполнение трудового законодательства в ОАО «Петрозаводский хлебозавод «Сампо». Как выяснилось, в августе и сентябре 2024 года предприятие задолжало 54 работникам зарплату - свыше 900 тысяч рублей.

Директору завода было внесено представление, также прокуратура возбудила в отношении него дело об административном правонарушении.

В результате долг перед работниками по зарплате был полностью погашен.