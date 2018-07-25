На Кукковке демонтируют популярную детскую площадку

Мэрия Петрозаводска сообщила о начале демонтажа старой детской площадки в районе пересечения улиц Питкярантской и Сортавальской. На этом месте собираются установить новое игровое оборудование.

"Начат демонтаж устаревшего спортивно-игрового оборудования в районе пересечения улиц Сортавальской и Питкярантской, - говорится в сообщении администрации. – На месте отслужившей свой срок детской площадки будет оборудована новая".

Ранее сотрудники мэрии оценили состояние популярной среди жителей Кукковки детской площадки как неудовлетворительное.

Отмечается, что работы по демонтажу игрового городка ведутся ООО "Мир – Детям" в рамках спонсорской помощи.

"Идут переговоры о сборке на освободившейся территории нового детского игрового оборудования: предварительное согласие на его установку в виде оказания спонсорской помощи городу получено от одной из коммерческих организаций", - сообщили в администрации.

Мэрия просит горожан в период проведения работ "не допускать на территорию игровой площадки детей, а автомобилистов – не парковать транспортные средства в районе площадки со стороны улицы Питкярантской для обеспечения проезда специализированной техники".