На Кукковке запретят остановку автомобилей на Лыжной площади

На Лыжной площади в Петрозаводске смогут останавливаться только троллейбусы и автобусы, сообщили в мэрии.

С 8 февраля на Кукковке изменится схема движения транспорта. На Лыжной площади (ответвление от одноимённой улицы) смогут останавливаться только автобусы и троллейбусы. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

На въезде на участок будут установлены соответствующие знаки. Остановка на площади транспорта, не являющегося маршрутным, будет запрещена.



Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.