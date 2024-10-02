На Ладожском озере погибли двое рыбаков

Третий рыбак чудом выжил.
Как сообщили в , вечером, 17 октября, с акватории Ладожского озера в районе деревни Лигово не вернулись трое мужчин.
На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новая Ладога.
Спасателями была обнаружена перевёрнутая лодка, рядом с ней один из мужчин, которого транспортировали на берег и передали медикам. Также спасателями были обнаружены тела двух мужчин и на берегу переданы сотрудникам полиции.
Ранее писали, что рыбак погиб во время непогоды на севере Карелии.
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