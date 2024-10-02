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На Ладожском озере погибли двое рыбаков

Новости. Происшествия
19:03, 18 Октября 2024
фото: Аварийно-спасательная служба ЛО/ВК

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Третий рыбак чудом выжил.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО, вечером, 17 октября, с акватории Ладожского озера в районе деревни Лигово не вернулись трое мужчин.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новая Ладога.

Спасателями была обнаружена перевёрнутая лодка, рядом с ней один из мужчин, которого транспортировали на берег и передали медикам. Также спасателями были обнаружены тела двух мужчин и на берегу переданы сотрудникам полиции.

Ранее писали, что рыбак погиб во время непогоды на севере Карелии. 

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