На Ладожском озере погибли двое рыбаков

Третий рыбак чудом выжил.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО, вечером, 17 октября, с акватории Ладожского озера в районе деревни Лигово не вернулись трое мужчин.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новая Ладога.



Спасателями была обнаружена перевёрнутая лодка, рядом с ней один из мужчин, которого транспортировали на берег и передали медикам. Также спасателями были обнаружены тела двух мужчин и на берегу переданы сотрудникам полиции.

Ранее писали, что рыбак погиб во время непогоды на севере Карелии.