На Лесном проспекте сегодня будут корректировать работу новых светофоров, ищите пути объезда

Администрация Петрозаводска предупреждает о запланированных работах на светофорном объекте на Древлянке.

В пятницу, 27 сентября с 9 часов утра запланировано проведение работ на пересечении Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы. Специалисты будут настраивать режим работы нового светофорного объекта, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Напомним, в Петрозаводске ночью 21 сентября начали функционировать три новых светофора, оборудованные в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В эксплуатацию были введены дорожные объекты на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Чапаева и Чкалова, а также на перекрёстке Лесного проспекта с улицей Сыктывкарской.

Как сообщали водители Петрозаводска, уже в воскресенье, 22 сентября, улица Чапаева и Лесной проспект встали в "пробках". В понедельник, 23 сентября, утром, в час пик, когда все выехали на работу, повезли детей в школу, вереница машин растянулась по улице Сыктывкарской – от улицы Попова до Лесного проспекта, Лесной проспект, где теперь на прямом участке три светофора, вглухую стоял от кольца у "Сигмы" до Кукковского кольца у "Ленты".

В отделе транспорта администрации Петрозаводска пообещали, что режим работы светофоров будет отрегулирован.