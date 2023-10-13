На Лососинском водохранилище под Петрозаводском непогода заставила поднять затвор на плотине

За несколько дней уровень воды в озере Лососинское поднялся на 3 метра.

Как сообщили в Минприроды Карелии, специалисты министерства регулируют уровень воды в Лососинском водохранилище. Сброс воды через Лососинскую плотину производится с 4 октября. Поднятие уровня воды вызвано обильными осадками и порывами ветра.

Специалисты Минприроды Карелии ежедневно выезжают на плотину и фиксируют уровень воды, при необходимости приоткрывая затвор. В минувшие выходные затвор был поднят до 120 сантиметров, чтобы исключить подтопление.

Как уточнили в министерстве, сегодня. 16 октября, уровень воды в водохранилище ниже форсированного подпорного уровня.