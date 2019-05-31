"На Луне не знают, что именно в советский период было построено все, что есть в карельских селах"

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов прокомментировал высказывания главы Минсельхоза Владимира Лабинова о причинах упадка на селе.

- Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов совершенно серьезно заявил, что в сегодняшнем упадке карельского села виновата советская власть. Оказывается, это в советское время в нашей республике произошло чудовищное отставание сельского уровня жизни от городского, и с этого начались все беды. Я не шучу, слова министра транслировались по телевидению, на государственном телеканале.

Эту, с позволения сказать, чушь, одновременно и смешно, и грустно комментировать. Такое ощущение, что этот министр не из Москвы к нам в Карелию приехал, а с Луны свалился. И там, на Луне никто не знает, что именно в советский период было построено все, что есть сегодня в карельских селах, – дороги, жилье, школы, детские сады, дома культуры, ФАПы… Вернее, то, что еще осталось. Потому что чиновники-«оптимизаторы» из того самого правительства, в котором служит Лабинов, всего за несколько последних лет успели уничтожить многое из того, что служило жителям республики десятилетиями.

Иногда кажется, что чиновники бросают подобные реплики от скудости ума. Но больше похоже на то, что такими фразами они просто прикрывают свою некомпетентность и профессиональную незрелость. И пытаются переложить на чужие плечи собственные ошибки и просчеты, а иногда и откровенно вредные с точки зрения обычного жителя Карелии решения. Как говорится, с больной головы на здоровую.

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