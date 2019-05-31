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Новости. Политика
11:50, 31 Мая 2019

"На Луне не знают, что именно в советский период было построено все, что есть в карельских селах"

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Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов прокомментировал высказывания главы Минсельхоза Владимира Лабинова о причинах упадка на селе.

- Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов совершенно серьезно заявил, что в сегодняшнем упадке карельского села виновата советская власть. Оказывается, это в советское время в нашей республике произошло чудовищное отставание сельского уровня жизни от городского, и с этого начались все беды. Я не шучу, слова министра транслировались по телевидению, на государственном телеканале. 

Эту, с позволения сказать, чушь, одновременно и смешно, и грустно комментировать. Такое ощущение, что этот министр не из Москвы к нам в Карелию приехал, а с Луны свалился. И там, на Луне никто не знает, что именно в советский период было построено все, что есть сегодня в карельских селах, – дороги, жилье, школы, детские сады, дома культуры, ФАПы… Вернее, то, что еще осталось. Потому что чиновники-«оптимизаторы» из того самого правительства, в котором служит Лабинов, всего за несколько последних лет успели уничтожить многое из того, что служило жителям республики десятилетиями.

Иногда кажется, что чиновники бросают подобные реплики от скудости ума. Но больше похоже на то, что такими фразами они просто прикрывают свою некомпетентность и профессиональную незрелость. И пытаются переложить на чужие плечи собственные ошибки и просчеты, а иногда и откровенно вредные с точки зрения обычного жителя Карелии решения. Как говорится, с больной головы на здоровую.

Подробнее – читайте в рубрике "Личное мнение".

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Комментарии

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zanoza
2019-05-31 14:16:15
Соглашусь, полный бред нёс этот министр сельского хозяйства. Как говорится в чужом глазу соринку замечают, а в собственном бревно не видят. На данном этапе чем может похвастаться это Министерство? Где животноводство и растениеводство в регионе? Коровы пошли под нож, а поля поросли кустарником. Вот оно современное "развитое" и "высокотехнологичное" сельское хозяйство. До уровня развития сельского хозяйства которое было при СССР в регионе нынешнему Министерству сельского хозяйства как до Луны :)
User
2019-05-31 13:49:57
"Правительство на другой планете живет, родной"(с)

"В 90-ые годы, когда впервые посмотрел "Кин-дза-дза", подумал - какая-то психоделическая хрень, мозг сломать можно. Смотрю сейчас - нормальный фильмец про Россию, устремлённую в будущее."(с)
Андрей Дубенский
2019-05-31 12:47:14
Да нет, конечно, не в советское время планомерно (и успешно) уничтожали сельское хозяйство и его работников. Что еще может сказать коммунист, да еще с такой эпической фамилией? Тем более такой, который при совке ползунки носил.
ЗЫ: petronic - респект. Да, так и жили - одни сажают и убирают, а жрут другие...
Dima
2019-05-31 12:41:36
Все правильно говорит. Село жило в советский период. Но проблема в том, что в условиях рыночной экономики никому нафиг не нужны наши деревни и села. Это вопрос политики теперь - нужно ли поддерживать деревни и села или нет. Мне кажется, все равно нужно, (даже если это тысячи раз убыточно) иначе страна превратится в безжизненную пустыню.
petronik
2019-05-31 12:29:52
В советский период у нас было 20 совхозов. Весь город ездил сажать и убирать. В магазинах, при этом, не было молока и картошки. Говорю не по-наслышке, прожил в совке 40 лет.
zanoza
2019-05-31 14:09:14
petronik, картошки и молока не стало в лихие 90-ые, но это был период "перестройки", а по сути развала страны. При СССР в магазинах была качественная молочная продукция и картофель тоже был. Не знаю в какие магазины вы ходили :)
Комсомолец
2019-05-31 12:14:10
"На Луне" знают кто всё развалил в районах ,селах....нынче это не секрет...это сделали "профессионалы",они кругом....
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