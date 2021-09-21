На лыжной трассе в Петрозаводске участники субботника убрали кусты, прутья и траву

На лыжной трассе «Фонтаны» в Петрозаводске прошел второй субботник.

Минувшая суббота оказалась дождливой, но и в такую погоду субботник по подготовке трассы «Фонтаны» к первому снегу состоялся. Он не был таким массовым, как первый, но участники, пусть в меньшинстве, но дошли до развилки, убрав кусты, ветки, прутья и лишнюю траву, сообщает «Петрозаводск спортивный».

«До развилки почистить трассу получится, а дальше, чтобы пройти на 7-8 километров в лес, потребуются более масштабные силы. Работы много. Надеемся на помощь неравнодушных людей», — сообщил в субботу с места события представитель компании по прокату спортивного инвентаря« SkiLab», обслуживающей трассу «Фонтаны», Виталий Лужанский.

Дирекция спорта Петрозаводска планирует благоустроить трассу «Фонтаны» до конца октября.