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«На малом огне»: Глава Минздрава Карелии предупредил о пятой волне коронавируса и ее жертвах

Новости. Общество
09:26, 22 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил о приближении пятой волны коронавируса и ее опасностях.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что пятая волна новой коронавирусной инфекции неизбежна.

"Какой она будет в Карелии: такой же сильной, как нынешняя, или намного мягче, зависит от нас. Кто будет болеть: непривитые и привитые, которые не сделали повторную вакцинацию. Если к приходу пятой волны хотя бы 80% жителей вакцинируются и ревакцинируются, то мы сможем избежать не только такого огромного числа летальных исходов, но и переполнения ковидных стационаров. Сможем постепенно вернуться к нормальной жизни. Это зависит от каждого жителя Карелии", - сказал Охлопков.

Министр также напомнил, что вакцины против COVID-19 эффективно защищают от известных штаммов коронавируса. По данным независимого исследования учёных из Европейского университета в Санкт-Петербурге, Первого медицинского университета и других вузов, привившиеся в пять раз реже попадают в больницу.

"Наши граждане, выступающие категорически против вакцинации, не позволяют победить эпидемию ковида полностью, оставляя её «на малом огне». Мы находимся в стадии ослабевания четвёртой волны в ожидании пятой. Есть опасность, что мы окажемся в условиях пятой волны сразу после Нового года или в начале февраля. Я бы очень хотел оказаться неправым, но ковид очень коварен своей непредсказуемостью. Так что готовимся к пятой волне, но настоятельно прошу жителей не испытывать систему здравоохранения на прочность. У нас крайне мало времени, чтобы сделать правильный выбор: вакцинироваться против ковида", - предупредил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

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Комментарии

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Изя
2021-11-22 10:57:44
Врут и сами себе верят . Лечить надо и профилактировать заболевания и будет всем удача ))) Остальное всё болтовня ))) :)
Диана
2021-11-22 10:53:05
Кого не спросишь: кто то переболел,кто рвакцинировался,мало тех,кто не привился! Откуда больных то столько? И умирающих?
Или совсем не знают как ,не лечить, а хотя бы удержать болезнь!
Горожанин
2021-11-22 11:03:19
Диана, да полно непривитых! Кого ни встретишь - первый вопрос о прививке и гордое заявление "а я вот не буду" в ответ. Больных действительно чудовищно много, но привитых среди них единицы.
Диана
2021-11-22 11:11:45
Горожанин, не знаю, у меня нет ни одного знакомого,кто не привился или не переболел...
Hовый
2021-11-22 10:50:45
Пятую колонну ликвидируют уже до Нового года :)
Изя
2021-11-22 10:55:39
Hовый, троллей в Столице изведут ???)) :) )
Hовый
2021-11-22 10:36:50
Вася вышел на плато
Сергей
2021-11-22 10:26:34
"Туристы со всей России мечтают встретить Новый год в Петрозаводске "--- Что делать , г-н Охлопков ??
User
2021-11-22 10:26:15
Если к приходу пятой волны хотя бы 80% жителей вакцинируются и ревакцинируются, то мы сможем избежать не только такого огромного числа летальных исходов, но и переполнения ковидных стационаров.
Министр ответит за свои слова, если будет не так, как он рассказывает?
кир
2021-11-22 10:50:44
User, сторожи, ты не наш - уехал за халявой в мегаполис, а здесь ноешь. Почему?
Сергей
2021-11-22 10:18:16
Что то совсем запутался министр и в политику ушёл . Работу бы поликлиник организовал , чтобы не было там очередей и возможного заражения .
Вася
2021-11-22 09:46:47
как сказал Чаадаев-Россия пример для других стран
кир
2021-11-22 10:08:38
Вася, как не надо жить - это пример другим.
Вася
2021-11-22 09:44:56
Возродим СССР если че.
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