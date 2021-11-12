«На малом огне»: Глава Минздрава Карелии предупредил о пятой волне коронавируса и ее жертвах

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил о приближении пятой волны коронавируса и ее опасностях.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что пятая волна новой коронавирусной инфекции неизбежна.

"Какой она будет в Карелии: такой же сильной, как нынешняя, или намного мягче, зависит от нас. Кто будет болеть: непривитые и привитые, которые не сделали повторную вакцинацию. Если к приходу пятой волны хотя бы 80% жителей вакцинируются и ревакцинируются, то мы сможем избежать не только такого огромного числа летальных исходов, но и переполнения ковидных стационаров. Сможем постепенно вернуться к нормальной жизни. Это зависит от каждого жителя Карелии", - сказал Охлопков.

Министр также напомнил, что вакцины против COVID-19 эффективно защищают от известных штаммов коронавируса. По данным независимого исследования учёных из Европейского университета в Санкт-Петербурге, Первого медицинского университета и других вузов, привившиеся в пять раз реже попадают в больницу.

"Наши граждане, выступающие категорически против вакцинации, не позволяют победить эпидемию ковида полностью, оставляя её «на малом огне». Мы находимся в стадии ослабевания четвёртой волны в ожидании пятой. Есть опасность, что мы окажемся в условиях пятой волны сразу после Нового года или в начале февраля. Я бы очень хотел оказаться неправым, но ковид очень коварен своей непредсказуемостью. Так что готовимся к пятой волне, но настоятельно прошу жителей не испытывать систему здравоохранения на прочность. У нас крайне мало времени, чтобы сделать правильный выбор: вакцинироваться против ковида", - предупредил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.