На Медовый спас в храме Карелии пройдет шоу мыльных пузырей и купание в бассейне

Храм святителя Николая в поселке Повенец Медвежьегорского района приглашает всех желающих на празднование Медового спаса.
В соцсети появилось сообщение, что 14 августа в 16.00 в храме святителя Николая в Повенце состоится празднование Медового спаса.
Организаторы приглашают всех желающих.
В программе: освящение воды и меда, купания в бассейне, шоу мыльных пузырей, тематические конкурсы, угощение блинами.
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