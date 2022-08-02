На Медовый спас в храме Карелии пройдет шоу мыльных пузырей и купание в бассейне

Храм святителя Николая в поселке Повенец Медвежьегорского района приглашает всех желающих на празднование Медового спаса.

В соцсети появилось сообщение, что 14 августа в 16.00 в храме святителя Николая в Повенце состоится празднование Медового спаса.

Организаторы приглашают всех желающих.

В программе: освящение воды и меда, купания в бассейне, шоу мыльных пузырей, тематические конкурсы, угощение блинами.