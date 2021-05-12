На месте схода 14 вагонов в Карелии открыто движение по одному пути

На Октябрьской железной дороге продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на станции Задельев Кондопожском районе Карелии.

Как сообщается на сайте ОЖД, 12 мая в 23.30 открыто движение по одному пути для пропуска поездов, которые были задержаны в связи с произошедшим.

Задержка пассажирского поезда №15 "Мурманск – Москва" составила более 9 часов, поезда №91 "Мурманск – Москва" – более 6 часов, поезда №16 "Москва – Мурманск" – более 6 часов.

Для пассажиров задержанных поездов организовано питание.

Напомним, что 12 мая в 13.28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. В результате произошедшего движение на участке "Петрозаводск – Медвежья Гора" временно приостановлено.

Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

В ОАО «РЖД» организован штаб по ликвидации последствий схода, на месте работают восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию о движении поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.