МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)

В Кондопожском районе Карелии произошло ЧП на железной дороге.

Как ранее сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 12 мая, в 14.15 от диспетчера Петрозаводского отделения ОЖД в центр управления кризисными ситуациями МЧС Карелии поступило сообщение о сходе 19 порожних вагонов на станции Заделия Янишпольского поселения.

«Железная дорога на данном участке станции однопутная. Есть задержка движения 15-го пассажирского поезда „Мурманск — Москва“. Данный поезд находится на станции Кондопога», — сообщили в МЧС.

В МЧС показали фото и видео ЧП на железной дороге.