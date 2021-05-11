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МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:33, 12 Мая 2021
фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по Карелии
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В Кондопожском районе Карелии произошло ЧП на железной дороге.

Как ранее сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 12 мая, в 14.15 от диспетчера Петрозаводского отделения ОЖД в центр управления кризисными ситуациями МЧС Карелии поступило сообщение о сходе 19 порожних вагонов на станции Заделия Янишпольского поселения.

«Железная дорога на данном участке станции однопутная. Есть задержка движения 15-го пассажирского поезда „Мурманск — Москва“. Данный поезд находится на станции Кондопога», — сообщили в МЧС.

 

В МЧС показали фото и видео ЧП на железной дороге.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-05-12 17:35:37
Если ранее акцент делался на экономическом и военном преимуществе, теперь стали говорить о том, что именно Север является местом, где сохранился истинно корейский национальный дух, в то время как на Юге все прозападно и бездуховно
Off
2021-05-12 17:07:44
Там где правят педроссы ..всегда разруха и ж.д. аварии.
бюджет
2021-05-12 16:40:29
ВСЕ растырили, ВСЕ!
Беня
2021-05-12 16:53:42
бюджет, шо значит ВСЕ? Гайки со шпал?
Гость
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