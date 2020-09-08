На муниципальных выборах в Карелии применят "дополнительные формы досрочного голосования"

В ближайшее воскресенье в республике выберут 28 депутатов представительных органов местного самоуправления и 10 глав сельских поселений.

В 12 муниципальных районах Карелии проходит досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и глав сельских поселений, которые должны состояться 13 сентября. По действующему республиканскому законодательству досрочное голосование началось за десять дней до даты проведения выборов в территориальных избирательных комиссиях, а за четыре дня до этой даты досрочно проголосовать можно в участковых комиссиях.

Часть из них находится в школьных помещениях. Однако, как отметили в Центральной избирательной комиссии Карелии, досрочное голосование в УИК проводится в вечернее время, поэтому совпадение по времени с учебным процессом исключено.

В ЦИК республики также сообщили, что по решению территориальных избирательных комиссий в ряде муниципальных районов будут применяться "дополнительные формы досрочного голосования", в том числе в помещении для голосования, которое будет проходить 11 и 12 сентября с 8.00 до 20.00. "Единственное помещение для голосования в здании школы – в Матросском сельском поселении Пряжинского муниципального района, где будет проводиться досрочное голосование в учебный день в пятницу 11 сентября, в целях обеспечения безопасности учащихся будет перенесено в помещение администрации сельского поселения, которая фактически находится по этому же адресу, но в другом крыле здания. Таким образом, контакт участников голосования и учащихся также будет исключен", - подчеркнули в Центральной избирательной комиссии Карелии.

Напомним, 13 сентября жители 12 муниципальных районов республики будут выбирать 28 депутатов представительных органов местного самоуправления и 10 глав сельских поселений.