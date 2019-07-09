На набережной Петрозаводска пройдет фестиваль чая

В Петрозаводске 20 июля впервые пройдет фестиваль чая, сообщили в Минкультуры Карелии.

Весной нынешнего года вице-премьер Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник находилась в составе официальной карельской делегации в Китае, где договорилась об организации чайного фестиваля в Петрозаводске. Как пояснила Подсадник, этот фестиваль "призван продемонстрировать самые разные культурные и национальные традиции чаепития".

Фестиваль чая предложил провести глава Карелии Артур Парфенчиков как одно из мероприятий в рамках развития международного сотрудничества Карелии и китайской провинции Фуцзянь.

На празднике, который пройдет на набережной Онежского озера рядом со скульптурой "Рыбаки" 20 июля, все желающие смогут узнать больше о культуре двух стран, попробовать разные виды чая от производителей Карелии, Санкт-Петербурга, Вологодской области и Китая.

Во время проведения фестиваля будут работать торговые ряды с чайной продукцией и сопутствующими товарами. О том, как было принято пить чай у наших предков, гостям праздника расскажут на выставке-презентации чайных традиций Карелии. Хор русской песни "Питарицы" и ансамбль Karjala представят интерактивные фольклорные программы.

На большой сценической площадке пройдет торжественная церемония открытия и концертная программа с участием профессиональных и самодеятельных коллективов – фольклорно-этнографического ансамбля народной песни "Вольные просторы", театра казачьей песни "Карусель", Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле" и др.

Начало праздника в 12.00, торжественное открытие на сцене – в 14.00. Вечером, после чаепитий и концертов, можно будет потанцевать на молодежной шоу-программе.