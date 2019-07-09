Подписаться
Новости. Культура
18:40, 09 Июля 2019
фото: © Fotolia / Dusan Zidar

На набережной Петрозаводска пройдет фестиваль чая

Загрузка...

В Петрозаводске 20 июля впервые пройдет фестиваль чая, сообщили в Минкультуры Карелии.

Весной нынешнего года вице-премьер Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник находилась в составе официальной карельской делегации в Китае, где договорилась об организации чайного фестиваля в Петрозаводске. Как пояснила Подсадник, этот фестиваль "призван продемонстрировать самые разные культурные и национальные традиции чаепития".    

Фестиваль чая предложил провести глава Карелии Артур Парфенчиков как одно из мероприятий в рамках развития международного сотрудничества Карелии и китайской провинции Фуцзянь.

На празднике, который пройдет на набережной Онежского озера рядом со скульптурой "Рыбаки" 20 июля, все желающие смогут узнать больше о культуре двух стран, попробовать разные виды чая от производителей Карелии, Санкт-Петербурга, Вологодской области и Китая.

Во время проведения фестиваля будут работать торговые ряды с чайной продукцией и сопутствующими товарами. О том, как было принято пить чай у наших предков, гостям праздника расскажут на выставке-презентации чайных традиций Карелии. Хор русской песни "Питарицы" и ансамбль Karjala представят интерактивные фольклорные программы.

На большой сценической площадке пройдет торжественная церемония открытия и концертная программа с участием профессиональных и самодеятельных коллективов – фольклорно-этнографического  ансамбля народной песни "Вольные просторы", театра казачьей песни "Карусель", Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле" и др.

Начало праздника в 12.00, торжественное открытие на сцене – в 14.00. Вечером, после чаепитий и концертов, можно будет потанцевать на молодежной шоу-программе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-09 18:51:24
Не знаю насчет графини Подсадник, но знаю точно, что англичане весьма плотно подсели на кофеин в начале 17-го века. И эта английская мода пить чай с молоком не что иное, как завуалировать чифир. Ночной фотограф, я правильно сказал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2019, 16:00
Облако в дырявых штанах
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 12:08
Обществоведение
"Операция, которая нужна сегодня"
Сегодня в Петрозаводск приехал учредитель и инвестор офтальмологического центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 14
08.07.2019 13:39
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 6
05.07.2019 09:15
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 9
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 10
03.07.2019 16:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:22
Без политики
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
Значения этих выражений могут приобрести совершенно неожиданный смысл.
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»