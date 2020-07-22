890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 06:50
Во время оглашения приговора Дмитриеву у суда был задержан организатор серии краж с предприятий (ВИДЕО) 6
22.07.2020 17:21
Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии 30
22.07.2020 15:05
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились" 8
Сегодня 11:56
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь" 8
22.07.2020 16:07
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 16
Сегодня 09:13

На набережной Варкауса строится еще один дом с космическим видом на Онежское озеро (ФОТО)

Новости. Общество
13:40, 23 Июля 2020
фото: © "Баренц Групп"
Загрузка...

В ЖК "Курс" на Варкауса в Петрозаводске ведутся монолитные работы на первом этаже нового дома премиум-класса, где квартиру можно забронировать уже сейчас.

В знаменитом жилом комплексе "Курс на Варкауса", который расположен на первой береговой линии Онежского озера, специалисты компании "Баренц групп" возводят новый дом.

На сегодняшний день здесь ведутся монолитные работы по заливке первого этажа. Нулевой цикл строительства уже пройден.

Новый, 4 этап ЖК "Курс" – это монолитный дом, высотностью 7 и 9 этажей. В доме будут большие четырехкомнатные видовые квартиры от 96 кв.м. с балконами по 30 м., а также трехкомнатные квартиры разной планировки и площади. В квартире с панорамными окнами жильцы ЖК "Курс" могут встречать рассвет и провожать закат над Онежским озером каждый день, не выходя из дома.

Если вы думаете о покупке квартиры в этом новом доме, то приобретая недвижимость сейчас вы можете выбрать этаж, вид из окон, а также купить квартиру с выгодой. Выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете на сайте kurs.barenz.group или по телефону 331-771.

Напомним, что первый этап жилого комплекса "Курс" уже построен, в нем живут люди. Еще один дом будет сдан в эксплуатацию в самом конце июля – он практически готов. Следующий этап завершится в декабре 2020 года. Ну а новый дом начали строить здесь в июне.

Новый жилой комплекс премиум-класса "Курс", который "Баренц Групп" строит в Петрозаводске на набережной Варкауса, – это гордость компании. В нем воплощаются все самые современные тенденции в жилищном строительстве; все, что умеют делать лучшие проектировщики, дизайнеры, строители, – есть в этих зданиях.

Но главное – это просто невероятные по своей красоте дома на берегу Онежского озера с космическими видами из окон и миллионами лучей света во всех помещениях. Это сочетание привычного городского комфорта с загородным спокойствием, благодаря чему складывается особенно уютная атмосфера для проживания. Вокруг домов благоустроен парк – здесь посадили новые деревья, установили скамейки, провели освещение. Рядом с домами уже есть две детских площадки и одна спортивная.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-771. Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рывок
2020-07-23 14:35:48
Там так холодно и ветер в уши свистит постоянно!?! Даром не нужно такое жильё!
Клещ
2020-07-23 14:04:58
С видом на пескоперевалочный причал? А санитарно-защитная зона у него есть?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

Чтиво

Сегодня 09:13
Личное мнение
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 16
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выразил свое мнение о приговоре Юрию Дмитриеву.
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
17.07.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»