На набережной Варкауса строится еще один дом с космическим видом на Онежское озеро (ФОТО)

В ЖК "Курс" на Варкауса в Петрозаводске ведутся монолитные работы на первом этаже нового дома премиум-класса, где квартиру можно забронировать уже сейчас.

В знаменитом жилом комплексе "Курс на Варкауса", который расположен на первой береговой линии Онежского озера, специалисты компании "Баренц групп" возводят новый дом.

На сегодняшний день здесь ведутся монолитные работы по заливке первого этажа. Нулевой цикл строительства уже пройден.



Новый, 4 этап ЖК "Курс" – это монолитный дом, высотностью 7 и 9 этажей. В доме будут большие четырехкомнатные видовые квартиры от 96 кв.м. с балконами по 30 м., а также трехкомнатные квартиры разной планировки и площади. В квартире с панорамными окнами жильцы ЖК "Курс" могут встречать рассвет и провожать закат над Онежским озером каждый день, не выходя из дома.

Если вы думаете о покупке квартиры в этом новом доме, то приобретая недвижимость сейчас вы можете выбрать этаж, вид из окон, а также купить квартиру с выгодой. Выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете на сайте kurs.barenz.group или по телефону 331-771.

Напомним, что первый этап жилого комплекса "Курс" уже построен, в нем живут люди. Еще один дом будет сдан в эксплуатацию в самом конце июля – он практически готов. Следующий этап завершится в декабре 2020 года. Ну а новый дом начали строить здесь в июне.

Новый жилой комплекс премиум-класса "Курс", который "Баренц Групп" строит в Петрозаводске на набережной Варкауса, – это гордость компании. В нем воплощаются все самые современные тенденции в жилищном строительстве; все, что умеют делать лучшие проектировщики, дизайнеры, строители, – есть в этих зданиях.

Но главное – это просто невероятные по своей красоте дома на берегу Онежского озера с космическими видами из окон и миллионами лучей света во всех помещениях. Это сочетание привычного городского комфорта с загородным спокойствием, благодаря чему складывается особенно уютная атмосфера для проживания. Вокруг домов благоустроен парк – здесь посадили новые деревья, установили скамейки, провели освещение. Рядом с домами уже есть две детских площадки и одна спортивная.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-771. Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.