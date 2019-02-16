На Неделе моды показали "пояс верности" с огромным бриллиантом

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды. Бренд Vaquera представил новую коллекцию, которая способна удивить даже самых искушенных знатоков моды.

Одна из моделей вышла на подиум в нюдовом свитере, трусиках в тон, вязаных гольфах и розовых туфлях, пишет Cosmopolitan.

Яркой деталью образа стал необычный аксессуар, очень напоминающий "пояс верности". На белоснежном белье дизайнеры разместили кольцо с огромным камнем,который чисто внешне напоминал бриллиант, но явно был фейковым.



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Некоторые стилисты предположили, что бренд пытается ввести в моду гульфик, а другие заметили, что это больше похоже на "пояс верности", которым пользовались наши предки.