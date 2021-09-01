На ноябрьских праздниках РЖД вводит дополнительные поезда в Карелии

В период ноябрьских праздников в Карелии будет пущено три дополнительных поезда, сообщили в Северо-Западном филиале Федеральной пассажирской компании.

В период ноябрьских праздников для обеспечения перевозки пассажиров Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда.

Так, 3 ноября пройдут 2 дополнительных поезда:

№ 11 «Петрозаводск — Санкт-Петербург», отправлением в 22.40, прибывающий на конечную в 06.24.

№ 350 «Костомукша — Санкт-Петербург», отправлением 20.16, прибывающий в 13.09.

Также 6 ноября назначен поезд № 680 «Петрозаводск — Костомукша», отправлением в 19.39, прибывающий в Костомукшу в 07.39.

Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

В поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер — все составы проходят санитарную обработку, увеличена периодичность уборки, вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. При этом холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — в течение всей поездки.