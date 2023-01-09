На новогодних каникулах театр кукол Карелии давал по пять спектаклей в день

С 21 декабря по 8 января актеры республиканского театра кукол сыграли 75 новогодних представлений.

С 21 декабря 2022 года по 8 января 2023 года актеры театра кукол Карелии сыграли 75 новогодних представлений. Спектакли шли по пять раз в день с единственным выходным 1 января.



Наибольшим спросом пользовалось камерное интерактивное представление для детей в возрасте от одного года «Пряничный человечек». За две с половиной недели историю про Пряню показали 32 раза, с участием заслуженной артистки Карелии Людмилы Терентьевой, сообщили в региональном Минкульте.



Интермедию «Волшебная книга гномов» посетили ребята от трех до десяти лет.



«Это самая развернутая программа театра кукол, ведь после большой интермедии в фойе следует спектакль в зале. За новогоднюю кампанию «Волшебная книга гномов» прошла 28 раз: 15 раз со спектаклем «Заветное желание» и 13 раз со спектаклем «Папин сюрприз», - говорится в сообщении министерства.



Театрализованная дискотека «Новый год – время приключений» на праздниках прошла в театре 14 раз.



В рождественский вечер на спектакль «Железо» традиционно пришли взрослые зрители. Всего за новогодние праздники театр посетили 6 413 зрителей: в декабре 3 559 человек, в январе – 2 854.



В театре также отметили, что весь февраль будут идти взрослые спектакли.