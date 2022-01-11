На новогодних праздниках несколько жителей Карелии чудом не замерзли, а один едва не сгорел

Полицейские пришли на помощь попавшим в беду жителям республики, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Карелии за время новогодних праздников пришли на помощь нескольким жителям республики, попавшим в беду.

Так, в преддверии Нового года, находясь на дежурстве, сотрудники ППС в Медвежьегорском район заметили замерзавшую на улице женщину. У неё разрядился мобильный телефон, и она не могла дозвониться до родственников. Полицейские посадили женщину в служебный автомобиль, чтобы она согрелась, а затем помогли связаться с сыном, который за ней приехал.

Подобный случай произошёл и в Беломорском районе: ночью возле дороги был найден мужчина с признаками переохлаждения. Сотрудники ППС быстро доставили его в больницу, где пострадавшему помощь.

В Петрозаводске за несколько минут до Нового года в полицию поступило сообщение о пожилой женщине, заблудившейся в центре города. Полицейские установили личность и адрес 80-летней женщины и доставили ее домой.

А в Кондопоге наряд ППС, прибывший вместе с сотрудниками МЧС в один из жилых домов по сообщению о задымление в одной из квартир, эвакуировал жильцов подъезда, а также спас хозяина жилища, который в пьяном состоянии успел получить множественные ожоги.

Ранее полицейские пришли на помощь попавшим в беду автолюбителям.