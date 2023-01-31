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На новом молочном заводе в Карелии сделают прозрачные стены, чтобы показывать процесс туристам

Новости. Общество
18:20, 07 Февраля 2023
фото: правительство РК

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ООО «Ладожское» намерено построить новый завод по производству молочной продукции в Питкярантском районе Карелии.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча главы Карелии Артура Парфенчикова и президента Группы компаний «Возрождение» Игорь Букато.  Было подписано соглашение о реализации  инвестпроекта о строительству нового завода по производству молочной продукции и современного забойного цеха в Питкярантском районе.

Группа проектно-строительных компаний «Возрождение» объединяет десятки крупнейших предприятий Северо-Запада России. Более 30 лет «Возрождение» строит дороги, искусственные сооружения, реконструирует аэропорты, занимается комплексным благоустройством с применением натурального камня из собственных месторождений.

Одно из предприятий компаний - ООО «Ладожское» - работает в Карелии с 2008 года. С тех пор здесь выполнен значительный объем работ по реконструкции коровника и благоустройству территории на общую сумму 170 млн рублей. Введено в эксплуатацию высокотехнологичное доильное оборудование, позволяющее автоматизировать работу сотрудников фермы, а также детально анализировать процесс доения и принимать решения по его корректировке.

Хозяйство производит продукцию под маркой «Просто натуральное», которая вырабатывается из свежего молока. В ассортименте предприятия: молоко, кефир, сметана, творог, сливки, сливочное масло, творожная масса, брынза, сыры халуми и качотта, полутвердые и сливочные сыры.

Благодаря субсидии по линии Минсельхоза на ферме закупили новую технику. Также с участием Главы Карелии решен вопрос расширения производственных мощностей. Всего в предприятие было инвестировано 170 млн рублей.

Планируется вложить еще около 100 млн рублей на строительство современного забойного цеха, строительство нового завода по производству молочной продукции, закупку оборудования и техники.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что сельское хозяйство, как перспективный сектор экономики, получает всевозможную поддержку.

– Со стороны правительства мы гарантируем оперативное решение земельных вопросов. В последнее время в Карелии проведена масштабная работа по инвентаризации земельных ресурсов, мы готовы предложить готовые земельные участки для сельхозпроизводителей,  –  сказал руководитель региона.  – Предусмотрены финансовые и другие меры поддержки. На сегодняшний день сельское хозяйство у нас успешно развивается в Приладожье, есть перспективы для будущих инвесторов и в других районах.

Игорь Букато отметил, что в планах компании – увеличение поголовья скота и, соответственно, надоев. В дальнейшем рассматриваются перспективы по развитию сельского туризма, а именно: строительство сырного цеха с прозрачными стенками. Любой турист сможет понаблюдать за процессом производства сыров, продегустировать его и приобрести.

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