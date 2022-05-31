На одной из главных магистралей Петрозаводска демонтируют ограждения

На Октябрьском проспекте убирают ограждения на разделительной полосе.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, на Октябрьском проспекте проводится демонтаж ограждений. Компания-подрядчик взялась за это на безвозмездной основе.

Еще в прошлом году горожане жаловались Владимиру Любарскому, что старые металлические конструкции портят вид проспекта, особенно после ремонта магистрали.

Работы должны быть завершены до 6 июня. После этого на разделительной полосе планируется восстановить живую изгородь из кустарников.