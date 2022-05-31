На одной из главных магистралей Петрозаводска демонтируют ограждения

На Октябрьском проспекте убирают ограждения на разделительной полосе.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, на Октябрьском проспекте проводится демонтаж ограждений. Компания-подрядчик взялась за это на безвозмездной основе.
Еще в прошлом году горожане жаловались Владимиру Любарскому, что старые металлические конструкции портят вид проспекта, особенно после ремонта магистрали.
Работы должны быть завершены до 6 июня. После этого на разделительной полосе планируется восстановить живую изгородь из кустарников.
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