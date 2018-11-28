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Новости. Общество
09:55, 28 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

На одном из самых аварийных пешеходных переходов Петрозаводска установили светофор

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На улице Мерецкова появился регулируемый пешеходный переход.

Как ранее сообщалось, до 1 декабря в Петрозаводске в рамках программы "Безопасный город" три проблемных перекрестка оборудуют светофорными объектами.

"Выбранные перекрестки – неслучайны, - подчеркнул спикер горсовета Геннадий Боднарчук. – Например, по Карла Маркса-Андропова мы получили несколько десятков обращений от водителей, плюс по результатам специального мониторинга выявили, что здесь в часы пик скапливаются огромные пробки. По Лососинскому шоссе количество жалоб было еще больше, но там в основном от пешеходов – транспортный поток со строительством новых микрорайонов увеличился".

"На Мерецкова только в текущем году было несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, где пострадали дети. Поэтому депутатским корпусом совместно с администрацией было принято решение сэкономленные средства из бюджета города текущего года направить на финансирование работ по выбранным объектам".

Из запланированных объектов на Мерецкова светофор уже установили. Правда, пока он не подключен.

Где еще планируется установить светофоры, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
человек
2018-11-28 10:13:47
Очень хорошая новость!
sim22
2018-11-28 10:04:29
Герои! Всем по ордену "сутулого"!
Сергей
2018-11-28 10:04:22
Напрашивается автомобильный и пешеходный светофоры на Т-образный перекресток в 5 поселке с Лесного пр. на ул. Боровую.
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