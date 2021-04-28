На охраняемой рекреационной территории в Петрозаводске обнаружены поломанные деревья

В ведомстве, охраняющем территорию, настаивают на разгуле стихии, но факты говорят о криминале, пишет «МК в Карелии».

На прошлой неделе петрозаводчане, приехавшие на Чертов стул, увидели, что деревья в рекреационной зоне поломаны.





Журналисты задались вопросом, как это могло случиться. То, что ландшафт изменился, бросается в глаза. Одно дерево развалилось пополам, у второго поломана верхушка. Это можно было бы пропустить мимо глаз, но урочище Чертов стул — памятник природы, в котором четко ограничена деятельность человека.

На вопрос журналистов «МК в Карелии», кто же поломал деревья, ответили в Дирекции особо охраняемых природных зон.

«Никакие вандалы туда не доберутся. Это ветер», — ответили в дирекции.

В общем, на этом можно было бы успокоиться, если бы не пара странных совпадений.

Какие странные совпадения нашел корреспондент, читайте в «МК в Карелии».