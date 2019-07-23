На окраине Петрозаводска гараж сгорел вместе с автомобилем

В ночь на 23 июля, в 00.15, на ул. Птицефабрика, у дома №2, произошел пожар в гаражном боксе, принадлежность которого устанавливается.

В результате гараж выгорел на площади на площади 30 кв. м, значительно поврежден автомобиль УАЗ.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Пожар ликвидирован по рангу "1БИС".