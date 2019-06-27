На окраине Петрозаводска гуляет медведь

Жителей города предупреждают об опасном соседе, разгуливающем по Вытегорскому шоссе.

"Вытегорское шоссе, отворотка на 2 площадку ОТЗ, рядом с газовой заправкой гуляет медведь!!! Будьте осторожны! Замечен примерно в 17:30", - пишут сегоднч горожане в паблике "Подслушано в ПТЗ".

Напомним, несколько дней назад камеры наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлели медвежонка, бегающего по волейбольной площадке на улице Гвардейской. А в Кеми видели медведя вблизи местного кладбища.