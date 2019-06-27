На окраине Петрозаводска гуляет медведь

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Жителей города предупреждают об опасном соседе, разгуливающем по Вытегорскому шоссе.
"Вытегорское шоссе, отворотка на 2 площадку ОТЗ, рядом с газовой заправкой гуляет медведь!!! Будьте осторожны! Замечен примерно в 17:30", - пишут сегоднч горожане в паблике "Подслушано в ПТЗ".
Напомним, несколько дней назад камеры наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлели медвежонка, бегающего по волейбольной площадке на улице Гвардейской. А в Кеми видели медведя вблизи местного кладбища.
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