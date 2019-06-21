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Новости. Общество
12:04, 21 Июня 2019
фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Медведь пришел на спортплощадку в Петрозаводске

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Камеры запечатлели, как медвежонок бегает по волейбольной площадке на улице Гвардейской.

Камеры наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлели медвежонка, бегающего по волейбольной площадке на ул. Гвардейской 20 июня в 4.43.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-06-21 12:47:01
Любопытный, как все дети :)
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