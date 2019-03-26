На опасном переходе в Петрозаводске установили камеру, фиксирующую непропуск пешеходов водителями

Камеру нового образца устанавливили на одном из самых аварийных пешеходных переходов на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Средство автоматического контроля смонтировали возле нерегулируемого пешеходного перехода около дома №30 по Лососинскому шоссе.

Согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. С начала года на нем зарегистрировано 5 наездов на пешеходов.

Новый объект слежения за дорожной безопасностью будет интегрирован с Центром автоматической фиксации административных правонарушений – непропуска пешеходов водителями.

"Как зафиксирует непропуск пешехода, так сразу информацию о нарушении отправит в ГИБДД", – рассказал рабочий, монтировавший камеру.