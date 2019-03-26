07:25, 26 Марта 2019
На опасном переходе в Петрозаводске установили камеру, фиксирующую непропуск пешеходов водителями
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Камеру нового образца устанавливили на одном из самых аварийных пешеходных переходов на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Средство автоматического контроля смонтировали возле нерегулируемого пешеходного перехода около дома №30 по Лососинскому шоссе.
Согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. С начала года на нем зарегистрировано 5 наездов на пешеходов.
Новый объект слежения за дорожной безопасностью будет интегрирован с Центром автоматической фиксации административных правонарушений – непропуска пешеходов водителями.
"Как зафиксирует непропуск пешехода, так сразу информацию о нарушении отправит в ГИБДД", – рассказал рабочий, монтировавший камеру.
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