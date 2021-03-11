На опасных участках автодорог в Карелии поставят ограждения

Металлические "отбойники" появятся в этом году на региональных дорогах, информирует пресс-служба Правительства Карелии.
Паблик правительства Карелии рассказывает, что более 7,5 км барьерных ограждений установят в этом году вдоль региональных автотрасс Карелии. Работы выполнят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Металлические "отбойники", снабженные светоотражателями, появятся в течение весны и лета вдоль опасных участков региональных дорог:
- "Кола" – Кончезеро – Шуйская – Гирвас"
- "Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта"
- "Крошнозеро – Эссойла"
- "Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа – Оятевщина"
- "Войница –Вокнаволок – Костомукша".
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