На опасных участках автодорог в Карелии поставят ограждения

Металлические "отбойники" появятся в этом году на региональных дорогах, информирует пресс-служба Правительства Карелии.

Паблик правительства Карелии рассказывает, что более 7,5 км барьерных ограждений установят в этом году вдоль региональных автотрасс Карелии. Работы выполнят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Металлические "отбойники", снабженные светоотражателями, появятся в течение весны и лета вдоль опасных участков региональных дорог:

- "Кола" – Кончезеро – Шуйская – Гирвас"

- "Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта"

- "Крошнозеро – Эссойла"

- "Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа – Оятевщина"

- "Войница –Вокнаволок – Костомукша".