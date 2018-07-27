На острове Кижи побывала первая группа в рамках Национальной программы детского туризма "Моя Россия"

В прошлом году участниками программы стали более 22,7 тыс. детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет из 85 регионов России.

Программа включает 12 культурно-познавательных многодневных маршрутов, составленных таким образом, чтобы юные путешественники не уставали от долгих переездов. В этом году в программу был включен музей-заповедник "Кижи". Ожидается, что до конца года в рамках программы остров посетят более 600 детей. Первыми в Кижи приехали 40 ребят из Нижегородской области, совершающие трехдневный тур по Карелии.

На острове Кижи ребята не только осмотрели всемирно известные памятники деревянного зодчества, но и приняли участие в интерактивной программе фольклорно-этнографического ансамбля музея, узнав, как развлекались их сверстники больше века назад, когда еще не было смартфонов и мобильного Интернета.

Помимо Карелии, в число действующих маршрутов Национальной программы входят: "Дальневосточные рубежи" (Хабаровск, Владивосток), "Сибирские просторы" (Красноярск, Бобровый Лог и Столбы), "Великий Волжский путь" (Самара, Тольятти, Пенза, Тарханы), "Золотое кольцо" (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов Великий, Москва), "Засечная черта" (Москва, Калуга, Тула, Серпухов), "Есенинская Русь" (Коломна, Константиново, Рязань, Москва). Кроме экскурсий, в программу включены мастер-классы, лекции и семинары.

Благодаря национальной программе детского туризма "Моя Россия" дети из разных регионов могут расширить свой кругозор и получить новые знания, побывать в тех уголках страны, куда они, возможно, не доехали бы никогда. Благодаря таким поездкам дети могут своими глазами увидеть, насколько разнообразна и интересна страна, в которой они живут.

В реализации проекта принимают участие региональные органы исполнительной власти в области туризма, туристические компании, музеи, гостиницы и рестораны, круизные компании и культурные центры, а также центры историко-культурного наследия и туристско-информационные центры регионов. Партнером программы является Российский союз туриндустрии.