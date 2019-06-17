На острове Кижи пройдут соревнования

Музей открывает широкие возможности любителям спорта и активного отдыха. Зачастую эти возможности несут не меньшую познавательную нагрузку, чем "классические" экскурсии, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи".

С достопримечательностями острова Кижи можно познакомиться, взяв на прокат велосипед или весельную лодку. Музей не раз принимал всероссийские соревнования по прыжкам с парашютом на точность приземления и кайт-марафоны по льду Онежского озера. На лугах острова состязались лучники и любители кююккя – карельских городков.



Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

21 июля Кижи уже в третий раз станут ареной "Битвы за кижские тони": такое название получил чемпионат по киле – русской игре в мяч, корни которой уходят во времена новгородского княжества. Игра была очень азартна, так как в схватках разыгрывались спорные рыболовецкие тони в Онежском озере. Кила содержит элементы силового единоборства. В отличие от традиционного футбола, игра ведётся руками и ногами, не исключая иных частей тела. Музей "Кижи" и Федерация килы совместно возрождают традиции игры на кижской земле.







Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

27 июля на острове Кижи состоится традиционный футбольный турнир "Кубок Кижской волости". По многолетней традиции в нём принимают участие сборные команды окрестных деревень, музея "Кижи", полиции и МЧС. Это одно из наиболее ярких спортивных событий сезона, традиционно собирающее болельщиков со всего Заонежья.







Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

Со 2 по 4 августа на острове Кижи пройдет Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата". Кижская регата – первый в России фестиваль народного судостроения и судоходства. В 2018 году фестиваль вошёл в число 10 лучших туристических проектов России. За главный приз посоревнуются участники из деревень исторической Кижской волости, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и других городов России и из-за рубежа.







Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

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Украшением регаты являются традиционные лодки-кижанки, неповторимые по красоте и судоходным качествам. В программе фестиваля – не только динамичные лодочные гонки, но и различные мастер-классы по традиционному судостроению, а также проведение конкурса "Народная лодка", на котором представляются маломерные суда, изготовленные вручную по старинным и современным технологиям.