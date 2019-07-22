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Новости. Культура
15:10, 22 Июля 2019
фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

На острове Кижи прошел Российско-Китайский чайный фестиваль

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Почему все движения в китайской чайной церемонии совершаются так неспешно?

Почему в Китае крошечную фарфоровую чашку издревле принято подавать двумя руками, а держать ее нужно непременно тремя пальцами: средний – под донышком, большой и указательный – у ободка? Прилично ли китайцу хлюпать во время чаепития? Об этом на острове Кижи рассказали профессиональные демонстраторы чайной церемонии, приехавшие на Российско-Китайский чайный фестиваль из провинции Фуцзянь – родины китайского чая – в рамках совместного проекта национального парка "Уишань" и музея "Кижи". Объяснения сопровождались наглядной демонстрацией, дегустацией и мастер-классами для всех желающих освоить азы древней чайной церемонии.

Первоначально чашку подавали двумя руками в знак добрых намерений: обе руки заняты и в них нельзя держать оружие.

Сейчас этот жест означает особое уважение к гостю. Плавность движений обусловлена тем, что чайная церемония традиционно воспринимается ее участниками как разновидность медитации.

Три пальца, в которых держат  чашку, символизируют три кольца дракона на классических изображениях. В Китае дракон олицетворяет стихию воды и императорскую власть. Большой и указательный палец означают цифру пять – число императора.

Все действия чайной церемонии во всех ее многочисленных версиях отточены веками и несут важную практическую и символическую  нагрузку. К примеру, сперва чай разливается из чайника по четырем чашкам, затем его выливают из чашек в общий стакан, а из него снова наливают в чашки – тем самым, достигается равномерная вкусовая насыщенность напитка и демонстрируется равное уважение ко всем гостям.

Несмотря на малый размеры чашек, считается неприличным осушать их менее, чем в три глотка, и при этом не издавать хлюпанья, которым сопровождается перекатывания чая во рту для лучшего восприятия вкуса.

Кстати, в Заонежье похожее хлюпанье называется "форсканьем", когда обжигающе горячий чай пьют из блюдца через зажатый в зубах кусок сахара. Чаепитие без этих изысков в заонежском диалекте известно как "фурынданье".

Музей "Кижи" представил на фестивале образцы чайного фарфора, бытовавшего в крестьянском обиходе, традиции крестьянского угощения, травяные отвары и знаменитый копорский чай. Многое – напитки, выпечку – можно было попробовать на поляне у дома Яковлева.

Кроме того, посетителям показали, как растапливают самовар и как раскалывают щипцами сахарную голову. Гости из Олонца продемонстрировали особенности карельского чаепития, а фольклорная группа "Беседушка" из деревни Ламбасручей выступила с программой "Бабья беседа" на заонежском диалекте. Два дня подряд проходили тематические выступления фольклорно-этнографического ансамбля музея.

Фестиваль был проведен в рамках Меморандума об укреплении дружбы и сотрудничества между музеем-заповедником "Кижи" и Национальным парком "Уишань" (КНР).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-22 15:40:37
Полная фигня. У нищебродов позапрошлого века денег и на чай то не было, а уж на сахар и подавно. Может в Петрозаводске и фурскали вприкуску успешные людишки, а по деревням - это вряд ли. самобытные калитки из ржаной муки пекли, ибо на пшеничную денег не было. Зато с гордостью называют их национальным блюдом. Туристам в Кинерме лапшу на уши вешают.
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