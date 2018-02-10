Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
10:45, 10 Февраля 2018

На открытии олимпиады американец развернул российский флаг в поддержку наших спортсменов

По теме

Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность
10.02.18 16:39
Полпреду президента на Северо-западе показали тренажеры Маркелова
10.02.18 15:55
Парфенчиков рассказал полпреду президента по Северо-Западу, как в Карелии исполняются поручения Путина
10.02.18 15:20
Все новости
Загрузка...

По словам Филипа Вачуды, он хотел проявить солидарность со спортсменами из России.

Американец Филип Вачуда, развернувший российский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, во время соревнований намерен поддержать российских биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Об этом он рассказал ТАСС.

Вачуда стал известен благодаря тому, что пришел с российским флагом на церемонию открытия, которая прошла 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Сейчас Вачуда живет в Новой Зеландии, куда переехала его семья.

"Этим я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Я понимаю, что сейчас они могут чувствовать себя немного обособленными, поэтому я подумал, что им может понадобиться моя поддержка. Мне жаль, что они не могут представлять свою страну", - сказал Вачуда, отметив, что собирается поддерживать российских спортсменов на соревнованиях.

"Моими любимыми видами спорта являются биатлон, шорт- трек и коньки. Также буду болеть за чешских спортсменов, поскольку наполовину я чех", - отметил он.

Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.
Соревнования по биатлону, шорт-треку стартуют в субботу. Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

По теме

Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность
10.02.18 16:39
Полпреду президента на Северо-западе показали тренажеры Маркелова
10.02.18 15:55
Парфенчиков рассказал полпреду президента по Северо-Западу, как в Карелии исполняются поручения Путина
10.02.18 15:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-02-10 12:36:08
Вот такие они, американцы, одной рукой сворачивают, другой разворачивают. И вообще, это все не они, они тут не причем, во всем виноват враг всех спортсменов, называемый исконно российским словом "допинг" :)
Andrey+
2018-02-10 12:07:51
Какой прекрасный Человек, этот парень!
deep
2018-02-10 11:45:10
Американец понимает, что флаг страны- ее главный символ. В войну солдаты спасали полковые знамёна, обматывая себя, шли в бой ( есть фильмы), но флаг не бросали. В 1945 году к Мавзолею Ленина побросали гору вражеских флагов, чем показали что враг повержен. А сейчас: лишили флага, а предатели идут и радуются.
User
2018-02-10 14:37:53
deep, американец понимает, что за разворачивание российского флага на ОИ можно получить квартиру в Москве.
кир
2018-02-10 17:04:27
User, всё сворачиваешь на выгоду, на желудок. Неужели этим живешь? Не верю. :)
Andrey+
2018-02-10 16:25:15
Вы знаете, User, Вы не правы! Людей во всем мире так унизили нищетой, что большинство просто забыло, что такое сострадание к проблемам других людей! Парень очень юный, и, судя по всему, не по наслышке знает о сложностях ассимиляции в различных культурах и о дискриминации. У него есть страничка в Фэйсбуке (Filip Vachuda) и каждый может ему сказать пару добрых слов (даже по-русски, все переведется автоматически). Ведь это и есть народная дипломатия в действии!
циник
2018-02-10 12:09:51
deep, Сейчас твои власовские друзья фанеркой драпируют Мавзолей. Пока власовская тряпка будет символом страны, так и будет, убогий!!! Так и будешь, предатель, ходить и радоваться!!
deep
2018-02-10 12:17:59
циник, ты понял то хоть что написал, убогий?
циник
2018-02-10 13:04:16
deep, Погугли яндексом картинки "НПСР и Савельев", "НПСР и Навальный". Можешь Захарчук показать, убогий, кого она пиарит.
И да, убогий, "убогий" - моя фишка.)))
Свое то, что нибудь придумай, убогий. Хе-хе-хе...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Аналитика

09.02.2018 14:37
Политкухня
"Золотой стандарт" пассивного созерцания
На заседании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия был распространён занятный документ.
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 4
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 6
05.02.2018 10:30
Вся аналитика

Чтиво

09.02.2018 13:12
Личное мнение
Это очень грустно, господа 3
Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность.
Захарушка 9
07.02.2018 14:48
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы педагог ДЮЦ и руководитель скаутского отряда, программы адаптивного скалолазания Роман Каляшов, тема программы: скаутское движение в Карелии, работа с подростками проблемы, значимость
08.02.2018 19:46
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»