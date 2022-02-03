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Стало известно, сколько денег получат российские спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине

Новости. Политика
22:30, 03 Февраля 2022
фото: © depositphotos.com

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Материальное вознаграждение ждет всех призеров зимних Олимпийских игр и их тренеров.

Правительство России приняло решение о вознаграждении российских спортсменов, которые станут победителями и призерами зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая 3 февраля на заседании кабмина.

По словам Мишустина, вознаграждение за золотую медаль составит 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, а за бронзовую – 1,7 миллиона. «Вся страна поддерживает наших ребят и гордится ими. И в эти дни будет особенно желать им только побед», – заявил премьер.

Как отметил Михаил Мишустин, денежные вознаграждения также получат тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов. «Они вместе идут к победам», – сказал глава российского кабинета министров.

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Комментарии

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кир
2022-02-03 22:42:34
Пофиг знать о чужих деньгах. Я о своих не знаю. Налички давно нет.
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